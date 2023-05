Un 48enne e un 61enne di Villacidro denunciati dai Carabinieri per detenzione illegale di armi. Il primo dovrà anche rispondere di reati legati agli stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato nella casa del 48enne una pistola scacciacani, perfetta imitazione della Beretta 92 in uso alle forze dell'ordine, oltre a 35 cartucce calibro 12 da fucile e 30 cartucce pallini, illegalmente detenute. Rinvenute, inoltre, tredici piantine di canapa indiana, messe a dimora in dei vasi di terracotta, assieme a materiale per il confezionamento.

Durante un’ispezione in una baracca di legno di proprietà del 61enne, invece, sono stati trovati un fucile sovrapposto calibro 12, una carabina ad aria compressa e sei cartucce calibro 12 di cui una a pallettoni. Tali armi erano detenute in un luogo diverso da quello dove erano state denunciate, tra l'altro custodite in modo poco sicuro e dunque esposte a possibili furti.

Le perquisizioni sono scattate in seguito a controlli stradali: il 48enne era stato fermato alla guida della propria auto e, dagli accertamenti, è emerso cheera senza patente di guida perché mai conseguita.

Il 61enne invece era stato fermato a bordo di un motorino, privo di copertura assicurativa.

Entrambi i mezzi sono dunque stati sottoposti a fermo amministrativo.

