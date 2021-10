Alcune aziende impegnate nell’esecuzione di lavori in cantieri edili a Villacidro sono state sottoposte a controlli programmati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con l’impiego del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma e funzionari civili del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, accompagnati da militari delle Stazioni di Montevecchio e Pabillonis.

Al termine delle verifiche, un 45enne residente a Cagliari è stato sanzionato in quanto le pericolose modifiche apportate al ponteggio in uso nel cantiere non erano state documentate.

Il legale rappresentante di un'altra ditta, un 53enne residente a Villacidro, è stato sanzionato in relazione alla stessa normativa, in questo caso per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per i lavori in quota.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata