Due truffatori sono stati denunciati dai carabinieri di Arbus dopo il raggiro ai danni di un 34enne. L’uomo aveva risposto a un annuncio pubblicato su un noto social network in cui veniva messa in vendita una Vespa. Un 34enne brasiliano, residente a Legnano ma di fatto irreperibile, e una 48enne di Toscolano Maderno, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono riusciti – con transazioni effettuate da uno sportello bancomat – a farsi ricaricare cinque carte Postepay per un totale di 2.420 euro. Il ciclomotore, però, non è mai stato consegnato al compratore, al quale non è rimasto altro che rivolgersi ai militari che hanno identificato i due truffatori.

(Unioneonline/s.s.)

