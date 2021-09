A San Gavino Monreale i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne del luogo, di professione autista.

Nel corso di una perquisizione eseguita nel podere di sua proprietà, in località Campu Linus, i militari hanno trovato 451 piante di cannabis indica, messe a dimora in dei vasi. In casa altri 22 grammi di hashish, 20 di marijuana, 0,5 di cocaina e due bilancini elettronici di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata