Prima ha colpito con una ruspa l’auto dei carabinieri e poi, sempre a bordo del mezzo pesante, ha inseguito i militari andando però a finire in un fossato.

E’ clamoroso quanto accaduto questo pomeriggio in un cantiere di Forestas nelle campagne di Villacidro.

Protagonista un 38enne villacidrese seguito dai servizi di Igiene mentale. Il custode del cantiere, preoccupato dal comportamento dell’uomo, ha chiamato gli uomini dell’Arma.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l’uomo si è rifugiato nel mezzo e ha azionato la pala meccanica, colpendo la vettura dei militari, che a quel punto sono stati costretti ad uscire dall’abitacolo in una situazione ad altissimo rischio.

Poi, durante una manovra, il mezzo si è fermato in un fossato e non ha potuto più proseguire la sua corsa. Pericolo scampato per i carabinieri, ma sono dovute arrivare altre due pattuglie per calmare l’uomo – che nel frattempo si era barricato negli uffici del cantiere – e portarlo via.

Ora il 38enne è accusato di tentato omicidio, resistenza e violenza.

