Mettono online l’annuncio di una casa vacanza “fantasma” in affitto a Cala d’Ambra, San Teodoro, e una volta incassati i soldi spariscono nel nulla.

Una donna di 48 anni e un uomo di 30, entrambi di Sant’Antimo (Napoli), sono stati deferiti alla Procura dai carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale.

L’indagine è partita dalla denuncia di una studentessa di 22 anni del posto.

La ragazza ha risposto all’annuncio e i due truffatori, con artifizi e raggiri, l’hanno tratta in inganno spingendola ad effettuare due bonifici di 260 e 60 euro per ottenere la casa in locazione.

Una volta incassato il denaro, la 48enne si è resa irreperibile. Le indagini hanno consentito ai militari di risalire ai due truffatori.

