A Sanluri torna “Cantine Aperte in Vendemmia” l’iniziativa enologica promossa dal Movimento Turismo del Vino e organizzato dalla Cantina Su’entu per celebrare la fine della vendemmia.

L’appuntamento è per domenica 9 ottobre, con inizio previsto alle 11 e in contemporanea con la Festa del Borgo di Sanluri, alla quale sarà collegata da un servizio bus navetta con il centro medievale. In cartellone anche tour guidati e visite nelle vigne.

IL PROGRAMMA – Dalle 12:00 alle 18:00 lo spazio dedicato al buon cibo in compagnia dei migliori pizzaioli dell’Isola, appena premiati dal Gambero Rosso con i Tre spicchi e dai riconoscimenti della 50 Top Pizza: la pizzeria Bosco di Tempio Pausania, Re|Mi di Sassari e Framento di Cagliari, accompagnati dai gelati a base di fico d’India e Bovale di Maurizia e Fabrizio Fenu de I Fenu. Alle 12:00 e alle 15:00 doppia esperienza in compagnia dell’enologo e agronomo Gianluca Ventroni che guiderà i visitatori in “E tu sei pronto a prenzare? La pressatura dell’uva”. Alle 12:30 spazio alla cultura con la presentazione del libro del fotografo Gianni Rizzotti: “Oru Nostru, La mia Sardegna”, 199 scatti che raccontano l’Isola attraverso i suoi luoghi, i suoi protagonisti, i suoi gesti. Dalle 15:00 per i più piccoli al via i laboratori “Su’entu for Kids”. Sempre alle 15:00 in sala conferenze per la degustazione guidata “Pizza e Vino, alla ricerca dell’abbinamento perfetto” con il giornalista Giuseppe Carrus del Gambero Rosso e del sommelier AIS e medico Amalia Menneas, che guideranno il pubblico in una riflessione sul rapporto tra vino, cibo e salute. Dalle 15:30 sulla terrazza panoramica le note swing accompagneranno la Social Dance a cura del Cagliari Lindy Circus, e infine alle 17:00 con il live degli SKAOSSS si festeggerà la fine della vendemmia.

“UNA FESTA” – “Quest’appuntamento – spiegano le sorelle Valeria e Roberta Pilloni che guidano la Cantina - rappresenta un’occasione di festa, la vendemmia coincide con il momento più importante del nostro anno agricolo, per questo aprire la cantina e condividere questa gioia con i nostri amici e visitatori ha per noi un valore simbolico. Valore aggiunto di quest’edizione dato dal recente premio dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso assegnato al nostro Su’nico Bovale Marmilla IGT, un riconoscimento che condividiamo con la nostra giovane squadra e tutto il territorio”.

