Chi lo ha visto mentre, in bicicletta, sbandava per le strade di Arbus ha avvisato i carabinieri. Rappresentava un pericolo non solo per sé ma anche per gli altri utenti della strada.

I militari hanno rintracciato il ciclista, era riverso a terra probabilmente dopo una caduta. Era poco lucido, con l’alito vinoso, e hanno fatto intervenire i colleghi del Radiomobile di Villacidro, forniti di etilometro.

A distanza di mezz’ora, il 37enne appariva positivo all'esame alcolemico con un tasso pari a 2,25 grammi per litro, molto oltre 4 volte il limite massimo consentito. Durante il controllo si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità. È stato denunciato per questo e per guida in stato di ebbrezza.

