Un allevatore di 40 anni è stato arrestato ad Arbus per detenzione abusiva di arma clandestina.

I carabinieri di Villacidro insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e a due unità cinofile del Nucleo di Cagliari hanno effettuato un controllo all’ovile del l’uomo, trovato in possesso di un fucile semiautomatico calibro 12 da caccia perfettamente funzionante ma di provenienza illecita e non censito in banca dati.

L’arma verrà inviata al Ris di Cagliari per verifiche di carattere balistico e per accertare se sia stato utilizzato in qualche episodio delittuoso.

Questa mattina al tribunale di Cagliari l’arresto è stato convalidato, il 6 aprile è in programma l’udienza per la discussione.

