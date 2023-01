È stato portato in carcere a Uta, come disposto dall’autorità giudiziaria, il 50enne di Arbus che si trovava in una comunità del Cagliaritano per espirare la pena di due anni e otto mesi di reclusone (oltre al pagamento della multa di 500 euro).

L’uomo si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione che sono stati commessi nel paese di origine fra l’ottobre 2010 e il giugno 2020, fatti denunciati dai carabinieri della locale stazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata