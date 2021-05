Un 39enne di Arbus è stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Per l’uomo è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, il padre.

La misura cautelare l’hanno fatta scattare questa mattina i carabinieri della locale Stazione, dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il 39enne disoccupato ora dovrà lasciare la casa paterna in cui viveva.

Gli atteggiamenti vessatori a cui era sottoposto l’anziano padre erano stati documentati dai militari con dovizia di particolari.

