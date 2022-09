Violento con la moglie, costretta da tempo a subire continue vessazioni, nonostante l’età avanzata: i carabinieri di Arbus ieri mattina hanno notificato un provvedimento che dispone l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un pensionato di 80 anni del paese, con precedenti denunce a carico. L’anziano non potrà neanche avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, compagna di una vita.

La decisione del Gip del tribunale di Cagliari, che ha accolto la richiesta della Procura, è arrivata sulla base di un fascicolo d’indagine per maltrattamenti in famiglia inoltrato dai militari.

Si tratta del primo passo di una procedura che si sviluppa per gradi: al momento l’ottantenne dovrà cercarsi una nuova sistemazione, ma in caso di reiterazione per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere di Uta.

