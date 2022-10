In uno studio medico, approfittando della momentanea assenza del titolare, ha rubato cinquanta confezioni di farmaci, un ricettario del servizio sanitario nazionale e cinquanta ricette in bianco su cui aveva apposto il timbro del dottore per poterle utilizzare in seguito.

Succede ad Arbus, al poliambulatorio “Casa della Salute” di via Cavallotti.

Protagonista un 51enne del posto, disoccupato e con denunce a carico.

Dopo aver fatto razzia di farmaci e ricette l’uomo è fuggito, ma il personale sanitario in servizio al poliambulatorio ha allertato i carabinieri.

I militari sono giunti sul posto quando il 51enne si era appena dato alla fuga, ma lo hanno bloccato nelle vicinanze, all’incrocio di via Cavallotti con via Repubblica.

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva, restituendola al titolare dello studio medico, e arrestato il 51enne, che ora si trova ai domiciliari.

(Unioneonline/L)

