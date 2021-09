Furto in abitazione e minaccia. Queste le accuse per le quali un 51enne e una 34enne sono stati denunciati, al termine delle indagini svolte dai carabinieri di Arbus, a seguito di querela presentata da un 66enne di San Gavino Monreale.

La coppia si era resa responsabile della sparizione di diversi oggetti per la pulizia della casa, di 2 pedane antiscivolo in legno, e di alcune tegole di pregio, antiche e dipinte a mano, sottratte nel maggio scorso da un immobile del denunciante a Torre dei Corsari. In particolare il pensionato, esaminate le immagini del proprio sistema di videosorveglianza, aveva riconosciuto gli autori del furto e dopo aver inviato al responsabile della sottrazione alcuni messaggi via Whatsapp con i quali aveva lamentato il torto subito, ne aveva ricevuto in cambio minacce e ingiurie.

I carabinieri ieri sono andati nell’abitazione dei sospettati e con una perquisizione hanno ritrovato le tegole sottratte.

(Unioneonline/s.s.)

