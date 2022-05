Ieri a San Gavino Monreale, in via Roma, i carabinieri della Stazione di Sardara hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica un 48enne del luogo, operaio.

L’uomo, fermato a bordo della sua auto, ha evidenziato all'esame con l’etilometro un tasso alcolico pari a 1,58 grammi per litro.

La patente di guida gli è stata ritirata e le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di relativa competenza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata