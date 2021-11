Una famiglia è stata evacuata dopo che un incendio ha avvolto la loro abitazione. L’emergenza è scattata a Samassi dove sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Cagliari con la squadra del distaccamento Massimo Casu di Sanluri.

Le fiamme hanno raggiunto diverse stanze.

Le cause del rogo sono in via di accertamento.

(Unioneonline/s.s.)

