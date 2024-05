Dalla Sardegna alla Francia, per portare la torcia olimpica.

Grazie emozione per Massimo Cossu, Community leader per la Sardegna di Airbnb e selezionato proprio dal celebre portale, fra gli sponsor delle Olimpiadi 2024 a Parigi, come tedoforo.

«Ieri ero non solo l’unico sardo ma anche l’unico italiano, in un gruppo di 60 tedofori, che ha avuto l'onore e la responsabilità di portare la Fiamma Olimpica nella città di Tolone, in Costa Azzurra», racconta ad UnioneSarda.it. «Un grande orgoglio per me – aggiunge – selezionato secondo gli stessi valori richiesti agli atleti per partecipare alle Olimpiadi: onestà, etica, competenza e passione».

« Dieci/dodici minuti di adrenalina – prosegue – e un’esperienza senza precedenti a partire dalla vestizione, poi la preparazione e l'attesa della staffetta. Quando è il tuo momento tutti ti guardano, tutti ti salutano. Salutano la fiamma olimpica. Salutano il tedoforo. Tu sei lì, dentro un frullatore di emozioni, giusto il tempo di realizzare e si arriva all'altra staffetta... e la Fiamma prosegue il suo percorso senza interruzione».

Per Massimo, 50 anni a luglio, originario di Bonorva ma impegnato per lavoro fra Cagliari e Milano, un’esperienza indimenticabile, «in una cerimonia sobria, sentita, unica. Fatta di persone comuni, atleti, sicurezza, passione per lo sport e aggregazione».

