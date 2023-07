Giornata difficile sul fronte del fuoco in Sardegna. I mezzi aerei e le squadre a terra del servizio antincendi sono impegnati in numerosi interventi in varie parti dell’Isola: tutte le operazioni sono rese più complesse dal forte vento di maestrale che sta soffiando da questa mattina, con sempre maggiore intensità.

Il rogo più grosso è partito in territorio di San Nicolò d’Arcidano, in provincia di Oristano, in località S’Acqua Bianca: in supporto di due elicotteri decollati da Fenosu e Sorgono è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero SuperPuma e di un Canadair decollato da Olbia.

Fiamme anche in Ogliastra, a Girasole, e squadre impegnate pure a Siliqua, Giba (questa mattina), Sestu (nel video) e Nurri (località Cantoniera) dove sono al lavoro anche gli elicotteri.

AGGIORNAMENTO. L’intervento di un Canadair è stato richiesto anche a Seui, lungo la Statale 198 verso Lanusei: le fiamme non sono distanti dalle case alla periferia orientale del paese.

