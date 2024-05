Gestione consapevole dell’acqua, difesa del territorio e sostenibilità ambientale. Sono solo alcuni dei temi al centro della settimana nazionale della bonifica, l’iniziativa che promuove le attività dei Consorzi di Bonifica. In Sardegna in Cbsm scende in campo da lunedì 20 maggio sino al 24, con un programma di incontri ed eventi volti a sensibilizzare i sardi sull’argomento.

Giunta alla ventiquattresima edizione, la settimana gode del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura. «L'accessibilità all'acqua – afferma Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – la disponibilità ed un utilizzo razionale della risorsa, oltre a rappresentare elementi strategici per la competitività delle imprese agricole, garantiscono benefici economici, ambientali e di coesione sociale nei territori attraverso la difesa idrogeologica, la salvaguardia della biodiversità, il presidio del territorio, il contrasto allo spopolamento, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici».

E proprio il Consorzio, all'interno del programma nazionale e regionale, sarà protagonista di diversi eventi per promuovere momenti di confronto e sviluppo progettuale da condividere con le istituzioni, le organizzazioni professionali, le scuole, i portatori di interesse e più in generale con l'assemblea consortile. Si parte lunedì a San Sperate con la presentazione di innovazioni tecnologiche per il risparmio idrico. Segue poi Ci sarò poi un ciclo di incontri dove si parlerà dello sviluppo dei territori e della loro coesione sociale. Giovedì mattina ci sarà, invece, l’inaugurazione del distretto irriguo di Muravera. Oltre all’attività con le scuole, a conclusione della settimana è previsto un convegno sulla sostenibilità della risorsa idrica in agricoltura e verranno presentate le innovazioni tecnologiche che il Cbsm sta mettendo in campo.

«Questa settimana serve per tracciare una linea strategica vogliamo mettere a disposizione degli agricoltori, dei territori e delle comunità perché riteniamo come dice lo slogan che l’acqua sia fondamentale per la vita e per il mangiare», ha aggiunto Perra. Agli incontri sono stati invitati la presidente della Regione, Alessandra Todde, la Giunta regionale, consiglieri e parlamentari e gli amministratori dei territori coinvolti. Fondamentale nell’organizzazione dell’evento la collaborazione con le associazioni di categoria punto di riferimenti delle zone rurali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata