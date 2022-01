La Sardegna da oggi è in zona gialla. Decisiva l'impennata dei ricoveri nell'ultima settimana: sopra la soglia di saturazione del 10% i posti letto in terapia intensiva, che sono fermi al 15% da quattro giorni, mentre sale al 18% (+1%) l'occupazione da parte di pazienti positivi nei reparti di area medica il cui limite normativo per restare in zona bianca è del 15%.

In seguito all'introduzione dell'obbligo di Green pass rafforzato, però, non cambia molto sulle regole da seguire per contrastare i contagi da Covid-19.

LE REGOLE – Nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non ci sono più limiti riguardo al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l'esercizio di queste attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

Resta ferma la prescrizione sull'utilizzo delle mascherine obbligatorie all'aperto, ma è stretta sui non vaccinati, che potranno solo andare a fare la spesa e andare a lavoro, in quest'ultimo caso se hanno meno di 50 anni (visto l'obbligo vaccinale per gli over 50).

Ieri nell’Isola il bollettino regionale registrava altri 4 morti e 795 nuovi contagi. Fra le vittime un uomo di 49 anni.

