Influenza, quarta ondata del Covid e terza dose: sono questi i temi caldi della nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 9 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina facebook dell’Unione Sarda e sul sito www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Quella di martedì sarà una puntata doppia, 15 minuti più 15. Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e direttore del Laboratorio Analisi del Policlinico Duilio Casula, Rosanna Laconi, direttrice del Pronto Soccorso sempre del Policlinico e il professor Stefano Del Giacco, immunologo e allergologo del Casula.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti (30, in questa puntata) di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

