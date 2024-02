Il piccolo Andrea Fasano non ce l’ha fatta. Il figlio di Laura Porta, l’infermiera 36enne di Bolotana morta all’ottavo mese di gravidanza a Pistoia, è morto all’ospedale Meyer di Firenze.

Il neonato era nato con parto cesareo, ma le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito. Dopo un ricovero durato una settimana, non ce l’ha fatta.

La mamma era deceduta a causa di un’emoraggia cerebrale, forse dovuta ad un aneurisma. Antonio Fasano, il compagno, ha chiamato il 118 quando erano passate da poco le 13.30. Laura era andata in bagno, aveva vomitato, poi lui aveva sentito un tonfo. Era caduta a terra priva di sensi, proprio lui ha provato immediatamente a rianimarla. Poi l’arrivo dell’ambulanza, il trasferimento in sala operatoria per praticare un cesareo e far nascere il bimbo.

(Unioneonline)

