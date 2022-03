Si registra un lieve calo in Sardegna per l’incidenza dei casi di coronavirus per 100mila abitanti. Il dato passa da 868,3 della settimana tra l'11 e il 17 marzo a 861,3 dell'ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss-ministero della Salute relativo al periodo 18-24 marzo.

A inizio mese, però, si era a 602,1 per 100mila abitanti (tra il 4 e il 10 marzo).

Diminuisce leggermente anche la pressione sugli ospedali: 19,9% è il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi nei reparti di Medicina e 7,8% in quelli di terapia intensiva.

(Unioneonline/s.s.)

