Il mondo del pugilato sardo è in lutto per la scomparsa di Gianfranco Pala, presidente in carica del Comitato regionale della Federboxe. Originario di Decimomannu, 65 anni, Pala si è spento dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

Ex atleta nella storica Accademia Pugilistica Sardegna di via Barone Rossi, a Cagliari, negli anni ha intrapreso una brillante carriera da dirigente ministeriale, che l'ha portato a ricoprire il ruolo di direttore delle principali carceri isolane (dall'Asinara fino a Uta, passando per Buoncammino).

Eletto al comando della Fpi Sardegna all'unanimità nel 2014, succedendo all'ex campione del mondo Franco Udella, era stato poi riconfermato nel 2020 dopo un testa a testa con il sassarese Antonfranco Temussi. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto l'ambiente pugilistico, in cui Pala era apprezzato per competenza, garbo e disponibilità.

