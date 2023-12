Sarà un Natale “primaverile” quello che attende la Sardegna, con temperature massime previste attorno ai 18-20 gradi e il vento delle ultime ore destinato a placarsi. Il clima resterà mite almeno sino al 28 dicembre, dopodiché è previsto un nuovo calo.

In questi giorni, parallelamente all’aumento delle massime, caleranno le minime, ma sempre oltre le medie stagionali, e in pochi casi si scenderà sotto i dieci gradi. Anche a 1500 metri, tra il 24 e il 28, le massime supereranno i 12 gradi, ed è dunque da escludere la caduta di fiocchi di neve anche in alta quota, dove difficilmente si andrà sotto i 2.

«Il maestrale», spiegano i meteorologi dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu, «comincerà a calare nella mattinata del 24 e poi diventerà molto leggero. Il fenomeno di questi giorni è causato dall'avanzare dall'anticiclone delle Azzorre che spinge da ovest e la resistenza di una profonda area depressionaria».

