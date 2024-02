Il ministro Giuseppe Valditara annuncia a Cagliari, a margine dell’evento Scuola Futura in corso alla Passeggiata coperta: «Sono 502 i milioni di euro complessivi destinati alla Regione Sardegna, 326 di questi sono per l’edilizia scolastica».

Il responsabile dell’Istruzione del Governo Meloni ha anche parlato di dimensionamento. Con un invito alla scuola sarda: «Non abbiate paura, perché le scuole rimarranno nel loro posto fisico. I bambini non si dovranno trasferire. Non solo. Oggi le scuole accorpate sono governate da un reggente, cioè da un preside che si deve dividere fra due scuole, noi abbiamo inserito la figura del preside vicario che invece rimarrà in quella scuola e sarà un punto di riferimento per quella scuola».

Chiusura sul progetto Scuola futuro: «Abbiamo anche voluto avviare la settimana delle Stem, cioè le discipline scientifico-tecnologiche, proprio qui a Cagliari e all'interno del progetto Scuola Futura, un progetto molto innovativo che coinvolge i ragazzi in attività di laboratorio per far capire a loro come funziona la fisica, come funziona la matematica, come funziona la chimica. Insomma, partire dalla realtà concreta, da esempi, da esperimenti. E questo ci serve per far sì che i ragazzi bimbi si appassionino alle materie scientifiche e fra l'altro abbiamo anche voluto dedicare risorse e attenzioni particolari per colmare quel gap di genere, perché sappiamo che purtroppo il coinvolgimento delle ragazze nello studio delle materie Stem è minore e noi invece dobbiamo incentivare questo avvicinamento del genere femminile alle materie Stem».

