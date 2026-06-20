Un’altra giornata di intenso lavoro per il Corpo Forestale della Sardegna, impegnato su più fronti per contrastare diversi incendi che stanno interessando l’Oristanese e il Medio Campidano.

Sono tre i roghi in provincia di Oristano su cui stanno operando gli elicotteri partiti dalla base operativa di Fenosu. A Siamaggiore un incendio è divampato in località Sa Nassa. Fiamme anche a Nurachi vicino alla statale 292 (Nord Occidentale Sarda). Un altro fronte di fuoco è attivo a Uras in località Canale Acque Alte.

La situazione richiede un impegno maggiore nel territorio di Guspini, nel Medio Campidano, dove un incendio sta interessando la località Pauli Sirbanu. Date le dimensioni del rogo, sul posto stanno operando contemporaneamente due elicotteri della flotta regionale, decollati dalle basi operative di Fenosu e Villasalto.

In provincia di Cagliari è partito un altro incendio a Silius in località Castello Sassai. In questo caso sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo.

(Unioneonline/A.D)

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