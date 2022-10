Il 24 febbraio in Sardegna sarà la giornata dedicata al tema della donazione di organi: sarà celebrata con un appuntamento annuale. L’impegno è stato assunto dal presidente del consiglio regionale, Michele Pais, che stamattina ha incontrato i rappresentanti dell’associazione Prometeo, che rappresenta i trapiantati di fegato.

La data scelta non è casuale: nel 2004, quel giorno, l’equipe di cardiochirurgia del Brotzu, formata da Alessandro Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna morì in un incidente aereo sui monti di Sinnai, durante il trasporto di un organo.

"È un’idea che sposiamo con entusiasmo”, ha spiegato Pais, “ho già investito della questione la conferenza dei capigruppo che ha accolto all’unanimità la proposta. La giornata servirà a rafforzare la campagna di sensibilizzazione su un tema così importante”.

Pino Argiolas, presidente di Prometeo, ha illustrato alcuni dati sui trapianti in Sardegna che quest’anno, dopo le difficoltà dell’ultimo biennio, segnano un trend positivo: “Sono già 56 gli interventi eseguiti in questi primi 9 mesi del 2022, nel 2020 erano stati 61 in tutto l’anno. Ma il dato più interessante è il calo delle opposizioni ai trapianti, passato dal 45% al 32%”.

In Sardegna sono circa 2200 i pazienti che hanno subito un trapianto d’organo (fegato, rene, cuore, polmone, pancreas). Tutti possono contare su un assegno erogato dalla Regione riservato fino allo scorso anno ai soli trapiantati di rene: “Di questo ringraziamo la politica regionale – ha detto Argiolas – ogni trapiantato riceve ora un assegno di circa 200 euro al mese che possono diventare 300 per i pazienti con figli a carico e reddito Isee basso”.

Dai rappresentanti dei trapiantati di fegato, infine, è arrivata la richiesta di un intervento della presidenza del consiglio con l’Anci perché tutti i comuni sardi prevedano nel rilascio delle carte di identità la possibilità di dare l’assenso alla donazione d’organi. Attualmente sono 300 (su 377) i comuni che hanno aderito all’iniziativa.

(Unioneonline/EF)

