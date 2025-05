Proseguono le indagini per ricostruire il quadro delle attività illecite – a cominciare dal narcotraffico – che hanno innescato negli ultimi anni una vera e propria guerra tra bande rivali per il controllo del territorio in Ogliastra e non solo. Indagini che hanno avuto un’accelerazione dopo l’arresto – dopo due anni di latitanza – di Sandro Arzu.

Quest’ultimo è indagato come esecutore materiale dell’omicidio di Beniamino Marongiu, avvenuto ad Arzana nel 2024. Ma nell’inchiesta sono stati notificati altri quattro decreti di fermo.

Nell’ambito della faida sarebbe anche stato compiuto un altro omicidio, quello di Mosè Cao, di Lotzorai (2011). Tornando al delitto Marongiu, spunta anche un filmato della videosorveglianza che immortala il killer in azione.

Gli articoli completi di Roberto Secci e Simone Loi su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell'edizione digitale

© Riproduzione riservata