Per entrare a Villa Devoto – dove ha sede la presidenza della Giunta regionale – a Cagliari, serve il Green pass. L’obbligo rientra nelle regole stringenti decise per arginare ogni rischio di diffusione del coronavirus.

Le guardie giurate chiedono all'ingresso di esibire il certificato verde rilasciato dopo la vaccinazione.

La novità emerge a margine del vertice della maggioranza di centrodestra, attualmente in corso, convocato dal presidente Christian Solinas per fare il punto sulle candidature per le amministrative del 10 e 11 a pochi giorni dalla presentazione delle liste.

