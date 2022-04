Tante iniziative anche in Sardegna in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara”, che si celebra l’11 aprile di ogni anno con l’obiettivo di promuovere e sviluppare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore scientifico, ricreativo, culturale ed economico.

La Guardia Costiera di La Maddalena, con la collaborazione della direzione degli istituti scolastici di La Maddalena e Santa Teresa Gallura, unitamente all’ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e all’Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone, ha organizzato una serie di appuntamenti coinvolgendo gli studenti in un percorso di educazione civica del mare e di consapevolezza ambientale.

Nel corso della mattinata, unitamente alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e all’associazione “Capo Testa Republic APS”, è stata organizzata un’attività di “raccolta del rifiuto” lungo l’arenile di Rena di Ponente che ha coinvolto i giovani alunni i quali, successivamente, hanno avuto la possibilità di visitare le motovedette della Guardia Costiera, per l’occasione in porto a Santa Teresa Gallura, ed infine partecipare ad un incontro sul tema della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Nell’isola di La Maddalena è stata inoltre organizzata una visita guidata per 120 alunni dell’istituto superiore “G. Garibaldi” al Museo del Mare ed al Museo Geomineralogico di Caprera. A seguire un’attività di “raccolta del rifiuto” sull’arenile di Caprera in compagnia dei volontari dell’associazione “Un arcipelago senza plastica”.

Le classi seconde dell’Istituto comprensivo di La Maddalena si sono invece riunite al porto turistico di Cala Balbiano, dove hanno potuto visitare le motovedette della Guardia Costiera e partecipare agli incontri di sensibilizzazione in tema di sicurezza della navigazione tenuti dalla locale sezione della Lega Navale ed in tema di tutela dell’ambiente con il contributo dell’associazione “Plastic Free”.

I giovanissimi hanno infine partecipato ad una spiegazione sui temi dell’antinquinamento e sulle modalità operative di intervento da parte della Protezione Civile locale, poi l’incontro con l’associazione “SEA ME Onlus” che si dedica alla tutela e conservazione del mare e delle sue risorse, con particolare attenzione ai cetacei presenti nel Mar Mediterraneo e ai loro habitat.

La giornata si è conclusa in piazza XXIII febbraio con i saluti del comandante del porto, il capitano di fregata Renato Signorini, del direttore facente funzioni del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena Yuri Donno e del sindaco di La Maddalena Fabio Lai.

(Unioneonline/v.l.)

