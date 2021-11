Non sono buone notizie quelle che arrivano per la Sardegna dal report della Fondazione Gimbe. Per la settimana dal 10 al 16 novembre sono aumentati i casi positivi al coronavirus per 100.000 abitanti (118) e si è registrato un incremento dei nuovi casi (58,0%) rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica rimangono invece sotto la soglia di saturazione, al 2,7 per cento, come quelli nelle terapie intensive (4,4 per cento) occupati da pazienti Covid.

Nell'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana al primo posto c’è Sassari con 58 contagi, seguita da Oristano (41), Nuoro (36) e Sud Sardegna (29).

VACCINI – I sardi che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 78,2% contro la media in Italia del 76,8%. A questo dato si deve aggiungere un ulteriore 2,1% (media nazionale 2,3%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale con dose booster (ossia la terza) è del 46,9% (media Italia 53,3%), mentre il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva (un rafforzamento dopo le due dosi) è del 100,0% (media Italia 59,6%).

(Unioneonline/s.s.)

