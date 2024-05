Campagna elettorale tra tensioni e polemiche a Genoni, dove è stata presentata una lista di aspiranti consiglieri comunali guidata a Benedetto Roccotelli, cagliaritano di 33 anni che sfida il sindaco uscente Gianluca Serra. Il figlio dell’ex giocatore del Cagliari è candidato come consigliere anche a Monserrato. Qualche mese fa era è stato schierato nelle lista con Fratelli d’Italia alle amministrative di Assemini.

A Genoni guida un gruppo composto prevalentemente da militari in carriera. In tanti nel piccolo paese della Giara, dopo aver letto l’elenco di candidati, hanno pensato a un errore, ma non era così. E infatti da giorni la vicenda sta alimentando dibattiti e polemiche, in particolare sui social.

Fa discutere la presenza di una lista formata da sconosciuti. «Frequento Genoni e il territorio da tanto tempo – dice lui – sono convinto di poter dare il mio contributo per il bene del paese. Ho delle competenze che potrebbero tornare utili».

Ancora incredulo il sindaco uscente Gianluca Serra che si presenta per il secondo mandato: «Ho letto i loro nomi per la prima volta. So che vicende simili hanno riguardato anche altre regioni italiane. Hanno fatto tutto rispettando la legge, ma trovo tutto questo davvero irrispettoso nei confronti dei cittadini e degli elettori».

