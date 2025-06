Un centinaio circa di persone si sono ritrovate ieri, presso la spiaggia vicino alla sede dello Yacht Club Costa Smeralda per partecipare all’VIII edizione del YCCS Clean Beach Day, evento ormai fisso nel calendario delle attività club smeraldino, che rientra nelle iniziative all’interno del percorso di sostenibilità e sensibilizzazione della preservazione dell’ambiente marino. Una mattinata di raccolta di plastiche e microplastiche, presso la spiaggia di Cala Granu, che ha coinvolto gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Arzachena (di età compresa tra gli 11 e i 12 anni); L’intervento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Arzachena e il supporto del Consorzio Costa Smeralda, One Ocean Foundation e Sailors for the Sea, era inserito all'interno del calendario AgendaBLU, Ad accogliere i partecipanti erano presenti il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, il delegato all’Ambiente Michele Occhioni, il segretario generale dello YCCS Edoardo Recchi, il direttore generale del Consorzio Costa Smeralda Massimo Marcialis. I ricercatori Andrea de Lucia e Andrea Camedda, del CNR di Oristano, hanno guidato i partecipanti nelle varie fasi, dalla spiegazione prima della raccolta all’analisi dei rifiuti trovati in spiaggia. Il CNR di Oristano è partner del Progetto Europeo Remedies, che si occupa delle problematiche inerenti l'inquinamento delle plastiche negli oceani e lo studio di tecnologie innovative per la sintesi di nuovi materiali biocompatibili.

