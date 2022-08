Telefoni e tablet potrebbero chiarire le rotte esatte, attraverso il Gps, relative all'incidente in mare in Costa Smeralda, nel golfo del Pevero, che domenica notte è costato la vita al manager tedesco con passaporto britannico, Dean Kronsbein.

L'autorità giudiziaria di Tempio Pausania ha disposto il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici dei passeggeri e i comandanti a bordo delle due imbarcazioni messe sotto sequestro ossia lo yacht Amore – con a bordo l'armatore britannico, la famiglia e alcuni amici, in tutto sette persone – finito contro gli scogli dell'isola delle Rocche, e lo Sweet Dragon di proprietà della famiglia Berlusconi.

Le due barche, è stato finora appurato, procedevano in senso contrario al momento dell'incidente. Alle 20:40 di domenica l'Amore stava attraversando il tratto di mare dell'isola delle Rocche, appena più a sud delle isole Li Nibani, nel golfo del Pevero, in un tratto che dovrebbe essere interdetto alla navigazione.

Il comandante, Mario Lallone, ha raccontato agli investigatori di aver virato d'improvviso per evitare lo scontro con un'altra imbarcazione, la Sweet Dragon, che, ha detto, procedeva zigzagando in senso opposto all'Amore e che gli andava addosso. Entrambe le barche viaggiavano a velocità sostenuta.

Lallone e il comandante della Sweet Dragon, Luigi Cortese, sono entrambi indagati per omicidio colposo e lesioni.

Da definire il ruolo e la posizione di una terza imbarcazione battente bandiera maltese, che pare fosse sul posto e che inizialmente si pensava avesse soccorso Dean Kronsbein.

Il manager 63enne – noto uomo d'affari con stretti legami con la Corona britannica e Ceo della Ultrafilter GmbH, azienda medica fra le maggiori produttrici di filtri medicali e mascherine anti-Covid dell'intero Regno Unito - è finito in mare in seguito allo scontro con le rocce ed è stato portato al porticciolo di Porto Cervo in stato di incoscienza: un'ora dopo circa è morto nonostante i tentativi di rianimarlo dei medici del 118. La moglie e la figlia, ferite gravemente, restano ricoverate a Olbia e a Sassari, ma le loro condizioni pare stiano migliorando. Domani è prevista l'autopsia sul corpo di Kronsbein per stabilire le cause esatte della morte.

(Unioneonline/D)

