Doppio arresto da parte degli agenti del Commissariato di Olbia, che hanno eseguito due ordinanze di carcerazione, una emessa dal tribunale di Sorveglianza di Sassari, la seconda dal tribunale di Cagliari.

Nel primo caso le manette sono scattate attorno ai polsi di un 40enne: l’uomo, già condannato per reati di droga, era sottoposto a misure alternative alla detenzione, ma le ha ripetutamente violate. Per questo è stato fermato e condotto nel carcere di Bancali, dove terminerà di scontare la pena residua.

A Bancali è finito anche un 35enne del Bangladesh: sull’uomo pendeva un mandato valido in tutto il territorio dell’Unione Europea per reati contro la persona e il patrimonio. Nel 2016, infatti, aveva compiuto assieme a due connazionali un’efferata rapina ai danni di un altro cittadino originario del Bangladesh. Ora è stato rintracciato ed è finito in cella.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata