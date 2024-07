Un Patto di Amicizia tra il Comune di Santa Teresa Gallura e la Mairie de Bonifacio sarà sottoscritto a breve da Nadia Matta, sindaca di Santa Teresa Gallura, e Jean-Charles Orsucci, sindaco di Bonifacio. I due comuni dirimpettai, uno sardo e italiano, l'altro corso e francese, uniti non solo dalle Bocche di Bonifacio ma da antichi legami e rapporti, hanno avviato da diversi anni una significativa interlocuzione, che si è sostanziata in alcuni eventi, dei quali, l’ultimo, ha visto la partecipazione di una delegazione della Mairie de Bonifacio ai festeggiamenti per il 215° anniversario dalla Fondazione di Santa Teresa Gallura, in occasione del quale, il 12 agosto 2023, è stata sottoscritta tra le parti, a Santa Teresa, una Lettera di intenti.

Il fine dell’iniziativa è quello, si legge nella odierna deliberazione della Giunta comunale teresina, «è la promozione di scambi di natura turistico-culturale, sociale ed economico-professionale, con taglio transnazionale e intergenerazionale». Tali interazioni «saranno sostenute e promosse da attività di carattere sociale, didattico, linguistico-letterarie, artistico, turistico-culturale, sportivo”. Un “accordo amichevole», dunque, «volto ad instaurare e mantenere legami solidi, duraturi e proficui, attraverso la realizzazione di concrete iniziative comuni sostenute da una comprensione reciproca quale base condivisa necessaria all’avvio di una mutua cooperazione».

