Due grammi di cocaina nascosti all'interno di una tasca dei pantaloni, molti di più presenti in casa. Per questo motivo a Olbia è stato arrestato un giovane ucraino, ritenuto responsabile di spaccio di droga. L'intervento dei carabinieri è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando durante un'attività di controllo i militari si sono resi conto che il giovane era piuttosto nervoso. La prima perquisizione, personale, ha portato al primo ritrovamento di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno quindi deciso di estendere la perquisizione in casa. E il giovane, poco prima di entrare nel suo appartamento, ha urlato alla propria compagna di disfarsi della droga. Non è bastato: i militari l'hanno raggiunta mentre gettava dalla finestra un involucro di plastica, con oltre 150 grammi di cocaina in polvere. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a ritrovare altri 27 grammi di cocaina, suddivisi in piccole dosi pronte alla cessione, oltre 2 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e altri materiali per il confezionamento della sostanza, oltre a 1.065 euro in contanti ritenuti il provento dell'attività di spaccio.

Il giovane ucraino è ora in carcere a Nuchis, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio. La compagna, invece, è stata denunciata per favoreggiamento personale.

