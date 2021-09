Al porto di Olbia e all’aeroporto Costa Smeralda sono stati recuperati e messi sotto sequestro dei reperti marini. Oggetti che i turisti prelevano dalle spiagge sarde e che considerano souvenir tanto da volerli portare a casa come ricordo della vacanza.

I funzionari ADM di Sassari hanno ritrovato, nel bagaglio di un cittadino romeno residente a Ferrara e in partenza per Livorno, un discreto quantitativo di sassi provenienti dalla spiaggia di Capo Pecora a Buggerru.

All’aeroporto i ritrovamenti sono stati due: il primo a carico di un cittadino svizzero che ha tentato di portare via una bottiglia piena di sabbia e una busta di pietre e ciottoli dell’arenile di Porto Rotondo; il secondo un cittadino olandese in partenza per Amsterdam che trasportava 1,1 Kg. di sabbia e ben 3 Kg. di ciottoli.

Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

