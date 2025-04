È di nuovo in trasferta, l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni, dopo quella di qualche giorno fa a Sorrento, per il G20 delle località balneari, questa volta ad Amalfi e col sindaco, Roberto Ragnedda, a rappresentare il Comune di Arzachena, per il borgo di Porto Cervo, e per stringere un patto con altre 6 destinazioni di eccellenza italiane, quali Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo-Madonna di Campiglio e Polignano a Mare. L’evento si chiama "Destinazioni e comunità per un turismo più sostenibile” ed è ospitato nella cittadina campana oggi 3 aprile e domani 4. Amalfi, l’antica repubblica marinara, conta circa meno di 5mila abitanti. L’obbiettivo del summit è quello di ricercare un equilibrio tra flussi turistici e popolazioni residenti, condividendo i migliori modelli di gestione delle destinazioni turistiche e provando a individuare nuovi strumenti, anche normativi, necessari a sviluppare azioni mirate al buon governo dei territori.

«Arzachena e Porto Cervo collaborano con altre destinazioni turistiche di eccellenza per portare l’attenzione delle Regioni e del Governo nazionale sulle potenzialità dei nostri territori, ma anche sulle criticità che ci accomunano nella gestione dei servizi e dei flussi turistici», spiega il sindaco, Roberto Ragnedda. «Grazie a questa partnership avremo uno strumento in più per investire nella promozione del patrimonio identitario, culturale e naturale, oltre che focalizzarci su strategie improntate a uno sviluppo sostenibile e armonioso per l’ambiente e la comunità locale. È importante fare gioco di squadra con altri sindaci per far sì che vengano esaltate le caratteristiche e l’immagine delle eccellenze territoriali del Belpaese nel mercato turistico internazionale. Il Summit di Amalfi sarà un’altra grande opportunità di confronto e crescita per tutti i partecipanti».

