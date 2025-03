Un fine mese ed inizio mese all’insegna di incontri con località turistiche rinomate, impegnerà nei prossimi giorni gli amministratori comunali di Arzachena. A cominciare dal 28 e 29 marzo quando il sindaco Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo Claudia Giagoni e il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, parteciperanno a Sorrento al G20Spiagge, per un incontro su: “I comuni del G20Spiagge: tavola rotonda sulle sfide ambientali delle destinazioni costiere”.

Il 3 e 4 aprile invece, il Comune smeraldino sarò presente ad Amalfi, per il summit nazionale “Destinazioni e comunità per un turismo più sostenibile”. Un incontro nato dall’alleanza con altre località rinomate del turismo italiano, di mare e di montagna, come Amalfi, Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo (Madonna di Campiglio) e Polignano a Mare ed Arzachena appunto.

L’evento riunisce amministratori locali, operatori del settore ed esponenti delle istituzioni nazionali per condividere i migliori modelli di gestione delle destinazioni e individuare nuovi strumenti di governo e promozione in armonia con la comunità residente. L’incontro è in programma presso l’Arsenale della Repubblica. La partecipazione di Arzachena è promossa dall’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. Al termine del summit, sarà sottoscritto un documento congiunto da presentare alle istituzioni territoriali e nazionali, contenente proposte sulle questioni più urgenti, che accomunano i 7 comuni.

© Riproduzione riservata