«Tutti vogliamo trovare strade e spiagge pulite ma nessuno si impegna a farlo. Non dobbiamo avere paura di chiedere cinque euro in più se diamo valore. Soprattutto nel periodo estivo, per svilupparsi in maniera adeguata, il turismo ha bisogno di un continuo lavoro sulla qualità, solo cosi eviteremo l’overtourism».

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, interviene al 18° Meeting del Turismo definendo emblematico lo sviluppo turistico della città, che si conferma sul podio dei comuni con più presenze e una stagione attiva che ormai supera i sei mesi. «Quest’anno la maggior parte dei locali ha chiuso dopo il weekend dei Santi ma anche questa volta da notare la scarsa sensibilità di quegli operatori che ancora lasciano tavolini, sedie e ombrelloni sul suolo pubblico. L’anno scorso avevo minacciato di revocare la concessione e ridurre gli spazi, quest’anno dalle minacce passeremo ai fatti».

Lotta all’abusivismo, il monito ai gestori di b&b.«Tutte le attività saranno verificate – ha avvertito Nizzi – in primo luogo per controllare la qualità degli spazi e in seconda battuta per evitare che vengano lasciati rifiuti per strada e venga trattenuta la tassa di soggiorno».

Ai residenti del centro il primo cittadino ha chiesto più tolleranza nei confronti dei locali che fanno musica e creano divertimento. Sul piano ambientale il sindaco ha annunciato uno studio, commissionato all’Università, sulla qualità degli arenili olbiesi e su cosa fare per salvaguardarli. In occasione del 18° Meeting città di Olbia, organizzato da “Una scuola sarda”, nella mattinata di domenica 17 novembre Plastic Free ha organizzato una raccolta straordinaria. L’appuntamento sarà fuori dal museo archeologico alle 9:00 da dove si partirà verso via Escriva’ muniti di guanti e, per chi volesse, pinze telescopiche, dove inizierà la raccolta dei rifiuti per circa 1,5 km fino ad arrivare al circolo canottieri.

