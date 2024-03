Allarme truffe a Olbia. In molti hanno subito tentativi di raggiro da parte di persone che si spacciano per carabinieri.

I truffatori, a quanto riferiscono gli stessi carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, hanno telefonato alle vittime riuscendo a far comparire il numero della caserma sul cellulare di queste ultime e chiedendo informazioni riservate sui loro conti correnti bancari.

«Si invita la cittadinanza a diffidare in ogni circostanza da chi chiede informazioni personali al telefono, di non fornire mai dati a sconosciuti e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di messaggi o telefonate sospette», è l’appello dei carabinieri.

