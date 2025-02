La Regione ha chiesto l’utilizzo del Liburna, una nave della Moby, sulla tratta Santa Teresa – Bonifacio. Entro la fine del mese dovrebbe arrivare il via libera del Comando generale delle Capitanerie di Porto.

Sembra vicino a una soluzione il problema del collegamento Santa Teresa Gallura-Bonifacio, una tratta con pesanti disservizi sino alla interruzione di qualche mese fa. Per gli artigiani, i pendolari, gli autotrasportatori, un vero disastro, denunciato in tutte le sedi.

I passaggi burocratici per il via libera ad un nuovo traghetto sulla linea sono complessi, essendo la tratta internazionale. Ma la soluzione sembra imminente. Dice il deputato della Lega, Dario Giagoni: «La Regione sta facendo finalmente la sua parte per tamponare questa situazione. Le mie sollecitazioni di alcuni giorni fa miravano esclusivamente ad attuare le soluzioni già individuate fra gli organi interministeriali per superare il grave disservizio della sospensione della rotta internazionale, ministero e compagnia di navigazione avevano dato la loro disponibilità, ma la Regione non aveva ancora messo nero su bianco la richiesta. Oggi mi è giunta conferma che la Regione ha risolto la situazione chiedendo la messa a disposizione del Liburna, una nave della Moby. Questo implica che la procedura burocratica e logistica, legata al trasporto sta per essere risolta a breve».

© Riproduzione riservata