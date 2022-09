Si è intrufolato sulla barca di un imprenditore cagliaritano ormeggiata nei pressi dello Yacht Club di Porto Rotondo, e dopo aver rubato un monopattino, ha provato a darsi alla fuga.

Protagonista un ventunenne, fermato proprio dall’imprenditore che, accortosi del tentativo di furto, è riuscito a inseguirlo e bloccarlo grazie all’aiuto di alcuni passanti.

I carabinieri, immediatamente intervenuti, dopo aver scoperto residui di sostanza stupefacente nelle tasche del giovane hanno perquisito la sua abitazione, trovando 116 grammi di marijuana già confezionata in dosi pronte per lo spaccio nonché un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della sostanza.

Per il 21enne è scattata la denuncia per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Posto agli arresti domiciliari, il giovane è in attesa del processo per direttissima che si terrà nella mattinata di domani.

(Unioneonline/v.l.)

