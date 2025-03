L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e dei tecnici è quello di discutere ed interagire con la popolazione, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico di Telti, riqualificare l’edificato esistente e prevedere nuove costruzioni coerenti con il decoro dell’edilizia storico-tradizionale.

Per questo, l’Amministrazione comunale di Telti, presieduta dal sindaco, Domenico Vittorio Pinducciu (da poco eletto presidente dell’Unione dei Comuni Gallura), nell’ambito del Processo partecipativo al Piano particolareggiato per il centro di antica formazione/centro storico, organizza, insieme all’Ufficio Tecnico comunale, per venerdì 28 marzo prossimo, presso la sala consiliare del palazzo comunale, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, un incontro con i tecnici e i cittadini interessati, per illustrare il Piano particolareggiato del centro storico e per “ricevere un contributo tecnico al fine di arricchire o perfezionare gli elaborati del Piano stesso al fine di provvedere a breve all’adozione in consiglio comunale.

L'obiettivo principale dell'incontro sarà quello di discutere e interagire sui dispositivi previsti dal Piano, con particolare attenzione alle esigenze, alle prospettive tecniche e alle soluzioni più idonee per tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico, riqualificare l’edificato esistente e prevedere nuove costruzioni coerenti con il decoro dell’edilizia storico-tradizionale”.

