Un giovane di Olbia, già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato d'armi, è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del Radiomobile di Olbia, col reato di evasione. Dallo scorso mese di maggio era ai domiciliari sempre a Olbia ma ieri pomeriggio, dopo essersi strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia, è scappato.

Una fuga che però non è durata molto: le attività di ricerca dei carabinieri hanno portato a un rapido rintracciamento a circa un chilometro dall’abitazione dove stava scontando la pena, mentre passeggiava per strada. Immediato l'arresto per evasione e la denuncia per il danneggiamento doloso del dispositivo elettronico.

