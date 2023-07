Il Parco nazionale ha a disposizione 6 milioni di euro per la realizzazione di una pista ciclabile che, partendo dal ponte ed il terrapieno che collega le isole di Maddalena e Caprera, con piattaforme a sbalzo laterali giungerà nell'isola di Garibaldi e da lì, attraverso le pinete, giungerà al Centro di Educazione Ambientale di Stagnali.

I soldi li mette il Parco tuttavia progettazioni, gara d'appalto e controllo sull'esecuzione dai lavori saranno effettuati del Comune di La Maddalena che fungerà da soggetto attuatore. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell'Ente, qualche giorno fa, nella sua ultima riunione prima della scadenza del mandato.

«Avevamo individuato in una società che fa capo al Ministero delle Infrastrutture – afferma il direttore Giulio Plastina - il soggetto attuatore al quale, attraverso una convenzione, affidare progettazione e direzione lavori. Per ragioni burocratiche – prosegue Plastina - i tempi si sono allungati notevolmente e siccome è un progetto molto importante, che vogliamo portare a compimento entro un paio d’anni, considerato che il Comune ha già messo in campo le azioni per i primi primi 2 lotti della pista ciclabile, sulla base di un Accordo Quadro del 2021 e attraverso la Legge 241 del 1990, sarà sottoscritta una convenzione con il Comune stesso, attraverso la quale l'Ufficio Tecnico comunale seguirà tutta la parte progettuale, di gare e di affidamento. Noi saremo il soggetto al quale il Comune di La Maddalena rendiconterà».

