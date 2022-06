Scontro frontale a Olbia.

Un centauro, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Lancia Y.

E’ accaduto sulla sopraelevata che conduce all’aeroporto.

Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Olbia con l’ambulanza del 118.

La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata