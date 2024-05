Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Santa Teresa Gallura per un incidente tra un’auto e una motocicletta. La squadra di Arzachena è intervenuta nell’incrocio tra via Pertini e via la Marina.

Ancora da accertare le cause dell’incidente stradale che ha coinvolto i due veicoli. Dopo l’impatto il centauro è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha poi trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I veicoli sono stati poi messi in sicurezza e l’area è stata bonificata. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata